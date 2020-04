Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizisten angegriffen und verletzt

Offenburg (ots)

Unter anderem mit einem Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte muss sich seit dem frühen Mittwochmorgen ein 33-Jähriger auseinandersetzen. Weil durch Anwohner ruhestörender Lärm gemeldet wurde, mussten gegen 0:30 Uhr Beamte des Polizeireviers Offenburg in den Fliederweg fahren. Während die Polizisten nach dem Ursprung des Lärms suchten, klingelten sie an einer Wohnung die zuvor als potentielle Lärmquelle durch Zeugen benannt wurde. Hier traten ihnen der 33-jährige Bewohner und sein 29-jähriger Bekannter sofort aggressiv und beleidigend entgegen. Als im weiteren Verlauf aufgrund der Beleidigungen die Personalien der beiden festgestellt werden sollten, leistete der 29-Jährige Widerstand gegen die Maßnahmen. Der vier Jahre ältere griff drei Beamte tätlich an und verletzte diese dadurch. Bei einem Beamten war im Anschluss eine Behandlung im örtlichen Klinikum notwendig. Seinen Dienst konnte er im Anschluss nicht fortsetzen. Beide Männer wurden in Gewahrsam genommen. Neben der Rechnung hierfür, erwartet die Tatverdächtigen auch die entsprechenden Strafanzeigen.

