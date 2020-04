Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anhänger kippt in Kurve um: Container versperrt Bünder Straße

Preußisch Oldendorf (ots)

Weil in einer scharfen Kurve der Anhänger eines Lkw-Gespanns umgefallen und dessen Containeraufbau quer auf die Fahrbahn stürzte, war die Bünder Straße in Bad Holzhausen am frühen Dienstagmorgen über mehrere Stunden für den Verkehr nicht passierbar. Der etwa fünf Tonnen schwere und mit leeren Gitterboxen beladener Container prallte zudem gegen die Ecke eines Fachwerkhauses. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 57-jährige Lkw-Fahrer war am Morgen aus Bad Essen kommend gegen 5.40 Uhr an der Kirche von der Berliner Straße (B 65) auf die Bünder Straße gefahren. In dem nachfolgenden Kurvenverlauf geriet das Gespann aus bisher ungeklärten Gründen ins Schwanken, wobei der Anhänger zunächst umkippte. Während der Aufbau abriss und auf die Straße fiel, richtete sich der Anhänger wieder auf. Der 57-Jährige konnte daraufhin sein Gespann zum Stehen bringen.

Das von dem Container beschädigte Mauerwerk des Hauses wurde zunächst von Einsatzkräften der Feuerwehr gesichert. Eine weitergehende Absicherung veranlasste der Hauseigentümer im Laufe der Bergungsmaßnahmen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht offenbar keine Einsturzgefahr. Mithilfe eines Radladers und eines Abschleppfahrzeuges konnte der Container aufgerichtet und von einem Lkw abtransportiert werden. Um kurz vor halb elf am Vormittag konnte der Verkehr auf der Bünder Straße schließlich wieder rollen.

