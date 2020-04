Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall mit Radfahrer: Polizei bittet Autofahrer um Kontaktaufname

Minden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Kreuzung Königstraße/Wittelsbacherallee erlitt ein 75-jähriger Radfahrer aus Minden leichte Verletzungen. Der Fahrer eines dunklen Pkw, der in das Unfallgeschehen verwickelt war, wird von der Polizei um Kontaktaufnahme gebeten.

Den Aussagen des 75-Jährigen zufolge war dieser gegen 15.40 Uhr aus Richtung der Hahler Straße kommend auf der Wittelsbacherallee unterwegs. Als er die Königstraße geradeaus überqueren wollte, habe ihn ein nach rechts auf die Königstraße abbiegendes Auto "geschnitten". Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so der Senior weiter, habe er stark bremsen müssen. Dabei sei er zu Fall gekommen. Nach seinem Sturz habe der Autofahrer kurz angehalten, sei dann aber weiter in Richtung Hahlen gefahren.

Dieser Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats in Minden unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

