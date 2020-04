Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann schlägt Zugbegleiter auf den Rücken

Fulda (ots)

Ein gewalttätiger Reisender in einem ICE vom Frankfurt am Main nach Fulda war in der vergangenen Nacht (6.4.,ca. 3:30 Uhr) der Grund für einen Einsatz der Bundespolizei im Bahnhof der Domstadt.

Ein 65-Jähriger aus Berlin fiel während der Fahrt ohne Ticket auf. Der Mann zeigte sich sehr renitent und schlug einem 32-jährigen Bahnmitarbeiter plötzlich mehrfach auf den Rücken. Die Hiebe waren so stark, dass der Zugbegleiter bei der Ankunft in Fulda seinen Dienst abbrechen und zur ärztlichen Behandlung in das Herz-Jesu-Krankenhaus musste.

Mit 1,8 Promille Bundespolizisten bedroht

Auch zwei Bundespolizisten vom Revier Fulda bedrohte der betrunkene Störenfried bei der Überprüfung seiner Identität. Da der Mann kurz zuvor aus Thailand eingereist war, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung auf eine mögliche Corona-Infektion untersucht. Der 65-Jährige zeigte allerdings keine diesbezüglichen Symptome.

Wegen seiner offensichtlichen Verwirrtheit kam der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen in die Psychiatrie.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Berliner ein Strafverfahren, u. a. wegen Körperverletzung und Bedrohung, eingeleitet.

