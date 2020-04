Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei nimmt Graffitisprayer im Rangierbahnhof fest

Kassel (ots)

Wer Farbe an den Fingern hat, ist nicht immer der Osterhase. Diesmal waren es zwei polizeibekannte Graffitisprayer, die letzten Samstag im Rangierbahnhof Kassel, bei einem gemeinsamen Einsatz von Beamten des Polizeireviers Mitte und der Bundespolizeiinspektion Kassel, auf frischer Tat beim Sprayen erwischt wurden.

Insgesamt sollen die Männer an einem abgestellten Intercity eine Fläche von rund 13 Quadratmetern verunreinigt haben. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Eine Bahnmitarbeiterin hatte die Verdächtigen, zwei 22 und 23 Jahre alte Männer aus Kassel, gegen 2 Uhr an dem im Rangierbahnhof abgestellten Zug entdeckt und sofort die Polizei verständigt.

Die alarmierten Ordnungshüter näherten sich von verschiedenen Richtungen an den Zug an. Als die Sprayer die Polizisten entdeckten, versuchten die Männer zu flüchten. Weit kamen sie allerdings nicht. Beide liefen direkt in die Arme der Bundespolizei.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel konnten die Männer widerstandslos festnehmen. Die beiden polizeibekannten Sprayer mussten die Bundespolizisten anschließend zur Wache begleiten.

Die Beamten haben bei der späteren Wohnungsdurchsuchung zudem diverse Beweismittel, darunter zwölf Farbdosen, sichergestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen beide Sprayer ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder frei.

