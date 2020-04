Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Hartnäckige Verfolgung zahlt sich aus

Baden-Baden (ots)

Die hartnäckige Verfolgung eines mutmaßlichen Fahrraddiebes zahlte sich am Mittwochnachmittag aus. Die Besitzerin eines hochwertigen Mountainbikes hatte dieses gegen 15:15 Uhr für kurze Zeit an eine Hecke vor einem Anwesen `Im Obstgarten` angelehnt, als ein 36-Jähriger die Situation Zeugenangaben zufolge nutzte und mit dem Zweirad in Richtung Sinzheim verschwand. Die Besitzerin des Velos und eine weitere Zeugin nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Mittdreißiger eigener Aussage zufolge auf dem Feldweg zwischen Steinbach und Sinzheim dazu bringen, dass Velo zurückzulassen. Im Anschluss ging wer zu Fuß flüchtig. Durch Beamte der Polizeihubschrauberstaffel und des Polizeireviers Bühl konnte der Flüchtige kurze Zeit später ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. /ma

