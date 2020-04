Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Ermittlungen eingeleitet

Rastatt (ots)

Weil er illegal Bauschutt an einem Waldweg, südlich von Niederbühl, ablagerte, erwartet ein Autofahrer nun eine Anzeige. Das Fahrzeug wurde von Spaziergängern am frühen Dienstagabend beobachtet, wie es mit einem Sack voller Abfall in das Waldstück einfuhr und kurze Zeit später ohne den selbigen wieder herausfuhr. Weil das Kennzeichen des Autos abgelesen werden konnte, erwartete dessen Eigentümer nun Besuch von der Polizei und ein empfindliches Bußgeld.

