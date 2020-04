Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 39-Jähriger wird mit gestohlenem Minibarkühlschrank erwischt

Porta Westfalica (ots)

Ziemlich überrascht gewesen dürften die Beteiligten am frühen Sonntagabend, als sie sich plötzlich in der Hauptstraße in Hausberge gegenüberstanden.

Als sich zwei Personen vor einem leerstehenden Hotel befanden, kam unvermittelt ein Unbekannter einen Minibarkühlschrank tragend aus dem rückwärtigen Bereich des Gebäudes hervor. Daraufhin riefen die beiden Zeugen wegen eines Diebstahlverdachts die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten bestätigte sich der Vermutung. So stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb, ein 39-Jähriger aus Porta, den Kühlschrank aus dem Inneren des ehemaligen Hotels entwendet und sich hierzu offenbar unerlaubt Zugang zum Gebäude verschafft hatte. Das Vorhaben dürfte sich nicht gelohnt haben - den 39-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell