Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Nach Unfall schwerverletzt

Rheinau (ots)

Durch einen Unfall am Donnerstagabend auf einem Radweg entlang der L 87, zog sich der Fahrer eines Motorrollers nach derzeitigen Erkenntnissen schwerste Verletzungen zu. Gegen 21:50 Uhr war der Mann aus Richtung Maiwaldkreuzung/Achern auf dem Radweg in Richtung Freistett unterwegs, als er mit seinem Kleinkraftroller in einer Kurve unter anderem wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Zum Liegen gekommen, fiel der Roller auf den Mann. Ersthelfer befreiten ihn und betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese brachten den Schwerverletzten in das Offenburger Klinikum. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

