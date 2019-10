Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Fahrräder wurden kontrolliert

Neumünster (ots)

191023-2-pdnms Fahrräder wurden kontrolliert

Neumünster. Beamte des 2. Polizeireviers führten Dienstagmorgen (22.10.19, 7 Uhr bis 8.30 Uhr) Fahrradkontrollen auf den Schulwegen durch. Im Fokus standen die Beleuchtungseinrichtungen. Von den 192 kontrollierten Zweirädern wurden 82 beanstandet, weil Beleuchtungseinrichtungen fehlten, nicht funktionierten oder schlicht nicht eingeschaltet waren. Die Beamten reagierten in besonderen Fällen mit gebührenpflichtigen Verwarnungen, in der Regel mit Ermahnungen und Schreiben an die Eltern. Unser Appell an die Eltern: Kontrollieren Sie vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen. Auch passive Sicherheit, zum Beispiel helle und / oder reflektierende Kleidung, sorgt für mehr Sicherheit Ihrer Kinder. Wir möchten, dass alle heil durch die dunkle Jahreszeit kommen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell