POL-NMS: Eckernförde

Kiel - Ermittlungserfolg gegen Wohnungseinbrecher - Einladung zum gemeinsamen Pressetermin am 25.10.19 in Eckernförde

Eckernförde / Kiel (ots)

Eckernförde / Kiel. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Eckernförde laden zu einem Pressetermin ein. Er findet statt am Freitag, 25.10.19, 11 Uhr, in den Räumen der Kriminalpolizeistelle, Schleswiger Straße 19. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Kripo in Eckernförde mit Unterstützung anderer Polizeidirektionen zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren identifizieren. Sie sind dringend verdächtig, im Zeitraum von Mai 2019 bis Oktober 2019 mindestens fünf Wohnungseinbrüche nicht nur im Kreis Rendsburg-Eckernförde begangen zu haben. Dabei erbeuteten sie maßgeblich Schmuck und Bargeld. Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel am 12.10.19 Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer wegen Wiederholungsgefahr. Im Zuge der andauernden Ermittlungen konnten mittlerweile weitere (mehr als 10) Straftaten dem Duo zugeordnet werden. Staatsanwaltschaft und Polizei möchten Details zu den Straftaten im Rahmen des Pressetermins vorstellen. Unter anderem geht es auch um sichergestellten Schmuck, der bislang seinen rechtmäßigen Eigentümer sucht.

