Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Blick aufs Handy führt zum Unfall

Kippenheim (ots)

Weil eine zufällig vorbeifahrende Streife des Polizeireviers Lahr am Donnerstagabend einen alleine verunfallten Radfahrer neben der B3 fand, konnten die Beamten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes leisten. Wie sich herausstellte war der 28-Jährige gegen 23:25 Uhr auf dem Radweg, etwa 300 Meter nach dem "Sulzer Kreuz" in Fahrtrichtung Kippenheim, zu Fall gekommen. Grund hierfür war, seinen eigenen Einlassungen zu Folge, dass er einen Anruf auf seinem Handy entgegennahm. Weil er aber mangels intakter Beleuchtungseinrichtungen in der anderen Hand eine Taschenlampe am Lenker hielt, verlor er offenbar die Kontrolle, stürzte und verletzte sich.

