Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (22.05.2020) auf einem Spielplatz am Zaunkönigweg ein 17-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Die Jugendliche sah gegen 21.50 Uhr, wie der Unbekannte auf einer Bank saß, seine Hand in der Hose hatte und offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Das Mädchen rannte nach Hause und offenbarte sich ihren Eltern. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach dem Unbekannten. Er soll eine sehr helle Hautfarbe, kurze braune Haare und eine schmale Statur haben. Er hat geraucht und trug zur Tatzeit eine hellgraue Stoffhose mit einem hellbraunen Gürtel, dunkle Oberbekleidung und hatte ein helles Mountainbike mit schwarzer Aufschrift dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

