Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag (22.05.2020) in der Daimlerstraße einen Autounfall verursacht und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 30-jährige Fahrer eines blauen Volvo V70 stellte sein Fahrzeug gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes ab. Als er gegen 11.40 wieder zurückkam, entdeckte er an der hinteren Stoßstange rechtsseitig einen Schaden, der vorher offenbar noch nicht da war. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen eines möglichen Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

