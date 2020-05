Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar betrunken Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Samstagabend (23.05.2020) offenbar betrunken Auto gefahren und hat auf seiner Fahrt möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Zeuge fuhr gegen 22.55 Uhr hinter dem schwarzen Mazda des 27-Jährigen vom Pragsattel bis in die Rotenbergstraße her. Dabei fiel ihm dessen unsichere und riskante Fahrweise auf. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann, nachdem er durch einen gescheiterten Einparkversuch in der Rotenbergstraße aufgefallen war. Der 27-Jährige zeigte vor den Beamten starke Anzeichen von Trunkenheit. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten, ihn erwartet eine entsprechende Anzeige. Zeugen und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

