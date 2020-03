Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Sachbeschädigung an der Schule (13.03.2020 - 16.03.2020)

Gottmadingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Wochenende an der Eichendorff-Schule begangen wurde. Ein unbekannter Täter riss eine LED-Lampe herunter und zerstörte zwei Neonleuchten des überdachten Vorraums. Die Höhe des Schadens dürfte sich auf über 1.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/143720, zu wenden.

