Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz- Königsbau) Brand einer Altpapiertonne 20.03.2020

(Konstanz- Königsbau) (ots)

Bei einem Mülltonnenbrand ist am Freitagmorgen gegen 05.00 Uhr in der Straße "Am Pfeiferhözle" eine Altpapiertonne völlig zerstört, eine Holzumzäunung sowie eine Straßenlaterne mit Straßenschildern teilweise beschädigt worden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Konstanz löschten den Brand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell