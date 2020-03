Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer (18.03.2020)

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 20-jährige Lenker eines E-Bikes, der am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf dem auf der Tuttlinger Straße eingerichteten Fahrradstreifen aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Saline fuhr. Bei einem Wechsel von der Fahrbahn auf einen Gehweg verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Er zog sich hierbei dank eines getragenen Fahrradhelmes nur leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das E-Bike wurde leicht beschädigt.

