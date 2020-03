Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen) Sachbeschädigung an Jugendtreff (19.03.2020)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormitttag an dem durch den Jugendtreff "Amigo" genutzten Gebäude in der Schuraer Straße anrichteten. Die Täter schlugen zwei Glasfenster der durch den Jugendtreff genutzten Räume an dem der Gemeinde Aldingen gehörenden Haus an. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise von diesen benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

