Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an Kfz (16.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Der Fahrzeughalter eines Volkswagen Touran mit Tuttlinger Kennzeichen wandte sich am Dienstag per Mail an das Polizeirevier Tuttlingen und teilte mit, dass am Montag im Zeitraum von 12.30 bis 16.00 Uhr sein Pkw im Bereich der Einmündung der Goethestraße in die Lessingstraße beschädigt wurde. Unbekannte Täter fügten dem geparkten Pkw im genannten Zeitraum auf der rechten Fahrzeugseite mit einem Nagel oder einem Schlüssel einen durchgehenden Kratzer zu, der bis auf die Grundierung der Fahrzeuglackierung reichte.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

