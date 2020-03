Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer (18.03.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Weil zwei Verkehrsteilnehmer sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Talstraße / Alte Poststraße nicht an das Rechtsfahrgebot hielten, wurde bei der Kollision ein 49-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer von einem Pkw frontal erfasst, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und prallte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte in anschließend in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

