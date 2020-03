Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Sachbeschädigung an Kfz (17.03.2020)

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten am Dienstag im Zeitraum von 08.45 bis 20.00 Uhr an einem in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz hinter dem Gewerbemuseum geparkten Pkw die Motrorhaube und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

