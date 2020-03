Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Wohnung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Dienstag, 10. März 2020, in der Zeit von 18:40 Uhr bis 19:40 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen in eine Wohnung in Sackgassenlage in der Deichhorster Straße ein.

Sie öffneten die Terrassentür der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung und entwendeten Schmuck. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (306038).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Telefon: 04401/935-0

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell