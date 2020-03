Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Café am Hasporter Damm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein weiterer Einbruch wurde in der Zeit von Dienstag, 10. März 2020, 11:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. März 2020, 02:50 Uhr, in ein Café am Hasporter Damm im Bereich des Riedewegs unternommen.

Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Objekt ein. Aus den Räumlichkeiten wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf etwa 460 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (302388).

