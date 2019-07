Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Raub auf Spielothek; ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gegen Mitternacht des 12. Juli 2019 kam es zu einem Raub auf eine Spielothek an der Lohner Straße. Hierbei betraten zwei männliche Täter kurz vor Schließung die Spielothek, bedrohten eine 58-jährige Angestellte aus Lohne und erbeuteten im Anschluss mehrere hundert Euro Bargeld. Auf ihrer Flucht konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden, wie sie mit einem Pkw Honda flüchteten. Das Fluchtfahrzeug wurde dabei von einer weiblichen Person gefahren. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte einer der Tatverdächtigen ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 31-Jährigen, der der Polizei bereits bestens bekannt ist. Dieser wurde am 17. Juli 2019 in einer Wohnung in Dinklage festgenommen. Anschließend wurde der Dinklager auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht in Vechta vorgeführt. Diese folgte dem Antrag auf Haftbefehl. Des Weiteren konnte die Fahrerin des Fluchtautos ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um eine 42-jährige Dinklagerin. Aufgrund fehlender Haftgründe befindet sich diese zumindest vorerst auf freiem Fuß. Aufgrund der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 31-Jährige für weitere Raubstraftaten im Landkreis Vechta in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Außerdem werden die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Mittäter intensiv weitergeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell