Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Rhens

Rhens (ots)

Am Abend des 13.01.2020 wurde eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Rhens gemeldet. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Das Gebäude war nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen weiterhin bewohnbar. Die Ursache und Schadenshöhe konnten bislang nicht genau verifiziert werden. Die Ermittlungen dauern dahingehend noch an.

