POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Baden-Baden (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr überquerte eine 52 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Hund einen Fußgängerüberweg in der Rheinstraße und wurde hierbei von einem 81-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen und frontal erfasst. Die Fußgängerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Hund konnte unverletzt dem örtlichen Tierheim übergeben werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Die Verkehrspolizei Baden-Baden hat die Ermittlungen zum Unfall gemeinsam mit einem Unfallgutachter aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Situation beobachtet hat möge sich bitte unter 07221 680-420 oder über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg melden. (https://www.polizei-bw.de/internetwache/) /ADR

