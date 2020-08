Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Mann bedroht Geschäftsinhaber

Duisburg (ots)

Im Rahmen von Streitigkeiten wegen eines Autoverkaufs soll ein 32-jähriger Mann am Montagvormittag (10. August, 11 Uhr) einen 53-jährigen Geschäftsinhaber auf der Lindenstraße mit einer Handgranate bedroht haben. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung zog der Duisburger den Sicherungsstift, steckte die vermeintliche Handgranate in die Tasche und verließ die Werkstatt. Die Polizei rückte sofort an und konnte den Tatverdächtigen in der Nähe aufspüren. Bei ihm stellten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin und einen Schlagring sicher, jedoch keine Handgranate. Mithilfe von Metalldetektoren und einem Sprengstoffspürhund durchkämmten die Polizisten den Bereich rund um die Lindenstraße. Es gibt bislang keinerlei Hinweis auf Sprengstoff. Der 32-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Bedrohung und einem möglichen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. (stb)

