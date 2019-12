Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW überschlägt sich mehrfach auf der B41

B41, Gemarkung Waldböckelheim (ots)

Am Abend des 12.12.2019 befährt gegen 20:08 Uhr eine 33-jährige Frau aus dem Kreis Birkenfeld die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Kirn. In Höhe der Ortslage Waldböckelheim kommt ihr PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einem Leitpfosten, überschlägt sich mehrfach im Straßengraben und kommt schließlich auf der rechten Fahrspur des Gegenverkehrs auf der Beifahrerseite zum Liegen. Andere Verkehrsteilnehmer kommen hierdurch glücklicherweise nicht zu Schaden. Die alleine im PKW befindliche Fahrzeugführerin kann sich selbstständig aus ihrem PKW befreien und wird durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Gegen sie wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am PKW entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Fahrzeugbergung durch den Abschleppdienst müssen beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Bad Kreuznach kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell