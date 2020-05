Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Gödringen (TK) Ein 45-Jähriger aus Sarstedt befuhr am 01.05.20, gegen 20.15 Uhr, die L 410 von Gödringen in Richtung Sarstedt. Dabei kam er mit seinem PKW Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW wurde durch den Aufprall im Straßengraben im Frontbereich erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung eingeleitet.

