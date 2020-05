Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brandursache: Heizdecke

Hildesheim (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Limmer ließ am Vorabend eine eingeschaltete Heizdecke zusammengelegt auf einem Kunststoffsessel liegen. Am Morgen des 01.05. stellte er gegen 8 Uhr Brandgeruch in seiner Wohnung fest. Beim Betreten des Raumes habe er den qualmenden Sessel bemerkt. Er habe diesen sofort in das Badezimmer in die dortige Dusche gebracht. Beim Versuch die Gegenstände voneinander zu trennen, bekamen die Gegenstände vermutlich Sauerstoff, sodass es zu einer offenen Flamme kam. Der Brand konnte schließlich durch den Mann gelöscht werden. Durch den Brand wurde das Badezimmer beschädigt. Ein Personenschaden ist dabei nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell