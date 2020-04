Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Hildesheimer Beamte ermitteln zwei Tatverdächtige nach Einbruch in eine Tanzschule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der Nacht zum 27.03.2020 ereignete sich ein Einbruch in eine Tanzschule am Bahnhofsplatz in Hildesheim. Dabei wurden elektronische Geräte entwendet.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich zunächst unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in das betreffende Objekt. Im Inneren wurden mehrere Räume betreten. Dabei stießen die Täter auf verschiedene elektronische Geräte, wie z.B. Bildschirme, Mikrofone und ein Mischpult im Gesamtwert eines mittleren, fünfstelligen Betrages, die sie entwendeten.

Beamte des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim übernahmen die Ermittlungen im vorliegenden Fall.

Durch das Zusammenführen und Auswerten von Spuren und Beweismitteln gelang es ihnen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Es handelt sich dabei um Männer aus Hildesheim im Alter von 19 und 22 Jahren.

Mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der Tatverdächtigen. Ferner wurde gegen den 19-jährigen die Untersuchungshaft mit dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr erlassen.

Die Beschlüsse wurden in den Morgenstunden des 29.04.2020 umgesetzt. Dabei wurden die Hildesheimer Ermittler durch Beamte der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Beweismittel gefunden und beschlagnahmt werden. Der heranwachsende Tatverdächtige wurde angetroffen und verhaftet. Während der 22-jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, wird der 19-jährige im Laufe des heutigen Tages zwecks Verkündung der Untersuchungshaft einem Richter vorgeführt.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell