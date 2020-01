Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein, Urkundenfälschung und Fahren ohne Zulassung

56410 Montabaur (ots)

Am 30.01.2020, gegen 00:40 Uhr, stellten Polizisten der Autobahnpolizei Montabaur einen stark in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe der Stadt Montabaur fest.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille konstatiert werden. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der von ihm geführte PKW verfügte nicht über eine ordnungsgemäße Zulassung. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuletzt auf einen ganz anderen PKW zugelassen.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu verantworten.

