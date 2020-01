Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Teil-Sperrung der Autobahnauffahrt Pfalzfeld

Emmelshausen (ots)

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke muss die Autobahnauffahrt Pfalzfeld in Fahrtrichtung Ludwigshafen am 30.01.2020 in der Zeit von 07.00 bis ca. 17.00 Uhr gesperrt werden. Die Auffahrt in Richtung Koblenz bleibt weiterhin offen. Ebenso die beiden Abfahrten. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, auf die Autobahnanschlussstelle Emmelshausen auszuweichen. Auch ist es möglich, an der Anschlussstelle Pfalzfeld in Richtung Koblenz aufzufahren und an der Anschlussstelle Emmelshausen in Richtung Ludwigshafen zu wechseln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Emmelshausen

Telefon: 06747-93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



