Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneuter Einbruch in Schuppen in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) In der Zeit vom 27.04.20, 16:00 Uhr - 28.04.20, 16:00 wurde in Bockenem ein Garagenschuppen an der Oberschule Bockenem in der Mahlumer Straße angegangen. Unbekannte Täter brachen die Holztür des Schuppens gewaltsam auf und suchten im Inneren nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die Tür war erst vor wenigen Tagen nach einem vollendeten Einbruch repariert worden. Relevante Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell