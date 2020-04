Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (rue): Am 27.04.2020 ist es im Zeitraum von 12:45 bis 15:15 Uhr in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Als mögliche Unfallorte kommen der Parkplatz des Zentralen Omnibus Bahnhofs am Nordwall sowie der Parkplatz des Netto-Marktes am Alten Friedhof 2 in 31167 Bockenem infrage. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW Touran der Geschädigten. Anschließend entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß werden die Beifahrertür sowie der rechte Außenspiegel des VW Touran beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

