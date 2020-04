Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub auf einen Taxifahrer Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht vom 27.04.2020 auf den 28.04.2020 raubten drei unbekannte Täter an der Jahnswiese in Hildesheim eine Geldbörse eines Taxifahrers.

Den Ermittlungen zufolge stiegen die unbekannten Männer kurz nach 01:00 Uhr in das Taxi am Hindenburgplatz ein und ließen sich zur Jahnswiese chauffieren. Nach nur wenigen Minuten stand das Fahrzeug am Zielort und der Taxifahrer gab an, dass sie nun den Fahrpreis zahlen müssen. Daraufhin stieg ein Fahrgast aus und lief um das Fahrzeug. Er öffnete die Fahrertür, zerrte den 29-jährigen Taxifahrer aus dem Auto und gab sinngemäß an, dass sie den Betrag nicht zahlen werden. Anschließend liefen alle drei Männer in Richtung Galgenberg, Trampelpfad davon.

Das Opfer rief sofort die Polizei und stellte dann das Fehlen der Geldbörse fest. In der Geldbörse befand sich eine dreistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mittels diversen Streifenwagen der Polizeiinspektion Hildesheim und eines Polizeihubschraubers führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Männer beschrieb der Fahrer wie folgt:

1.Person

Männlich

etwa 30 Jahre

ca. 1,75m

lockiges Haar, evtl "Raster"

stämmige Figur

Dieser Täter trug eine rote Adidas-Jacke und eine dunkelblaue Jogginghose. Zudem führte er einen Kamera-Rucksack der Fa. CANON mit. Zu den anderen beiden Tätern konnte er nur angeben, dass ein Täter ca. 1,80 m und einer 1,70m groß waren.

Das Opfer teilte zudem mit, dass es sich bei den Tätern vermutlich um osteuropäische Männer gehandelt habe. Weiterhin hätten die Beschuldigten allesamt von Beginn der Fahrt an eine Schutzmaske über Mund und Nase getragen.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats suchen Hinweisgeber, denen die drei Täter in der Innenstadt oder in dem Bereich Hindenburgplatz in der letzten Nacht aufgefallen sind. Außerdem bitten sie Zeugen, die aufgrund der Beschreibung Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

