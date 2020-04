Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Schreibwarengeschäft Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der letzten Nacht, 28.04.2020 auf den 29.04.2020, stiegen unbekannte Täter in ein Geschäft am Marienburger Platz in Hildesheim ein und entwendeten Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 18:15 Uhr und 04:00 Uhr den Glaseinsatz der Eingangstür des Schreibwarengeschäftes ein und kletterten durch das entstandene Loch. Im Verkaufsbereich suchten sie anschließend nach Diebesgut und entwendeten aus einer Geldkassette einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließen die Täter das Geschäft über das Einstiegsloch.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

