Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Zwei Mülleimer in Brand gesetzt (08.04.-09.04.2020)

Singen (ots)

Vermutlich ein und derselbe Täter zündete in der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag zwei Altpapiercontainer an. Ein brennender Container wurde am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße, ein zweiter etwa zwei Stunden später in der Straße "Im Langenrain" festgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Singen rückte mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften aus. Bis auf die Container entstand kein weiterer Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

