Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Unbekannter entwendet Geldbeutel aus einem Rucksack (06.04.2020)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Bereich der Konstanzer Straße / Markthallenstraße aus dem Rucksack einer 39-jährigen Frau einen Geldbeutel mit Bargeld und verschiedener Bankkarten. Zuvor war die Frau bei der Postbank und hatte Geld abgehoben. Das Bargeld steckte sie in ihren Geldbeutel und verstaute diesen in ihrem Rucksack. Als sie später an einer Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihr Rucksack einen Spalt geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

