Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Tuttlingen) Auffahrunfall mit Sachschaden (08.04.2020)

Deilingen (ots)

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 08.45 Uhr in der Langen Straße ereignet hat. Der 62-jährge Fahrer eines Citroen musste verkehrsbedingt bremsten, was eine nachfolgende 18-jährige Audi-Fahrerin zu spät bemerkte und auf den Citroen auffuhr.

