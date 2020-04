Polizeipräsidium Konstanz

Büßlingen

Landkreis Konstanz) Unbekannte heben Gullideckel aus (08.04.2020)

Büßlingen, Tengen (ots)

Ein Zeuge beobachtete fünf Personen, die am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Körbelstraße sowie der Schaffhauser Straße zwei Gullideckel ausgehoben. Die Beamten trafen die Personen zwar nicht mehr an, setzten die Deckel jedoch wieder ein. Personen, die Hinweise zu den fünf Unbekannten geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

