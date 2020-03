Polizei Mettmann

POL-ME: Tote aus dem Baldeneysee stammt aus Velbert - Essen

Velbert - 2003054

Mettmann (ots)

Mit Pressemitteilung / ots ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4541541 / als PDF in Anlage) vom 09.03.2020, 14.16 Uhr, berichteten unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium in Essen über eine unbekannte Leiche im Baldeneysee, auf der Suche nach Zeugen und Unterstützung bei der Identifizierung der toten Frau.

Mit heutiger Pressemitteilung / ots / 1. Folgemitteilung vom 10.03.2020 11.55 Uhr, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4542523 / ebenfalls als PDF in Anlage) berichtet das Polizeipräsidium Essen zur Identifizierung der Toten.

Wegen des lokalen und leider tragischen Bezugs nach Velbert, geben wir die Mitteilung unserer Kolleginnen und Kollegen aus Essen auch hier weiter:

"POL-E: Essen: Unbekannte Leiche im Baldeneysee gefunden - 1. Folgemeldung - Tote identifiziert

Essen (ots)

45239 E.-Fischlaken: Die am Samstag, 7. März, im Baldeneysee gefundene unbekannte Leiche konnte identifiziert werden. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine 56-Jährige zuvor vermisste Frau aus Velbert handelt. Die Polizei geht weiterhin nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bedankt sich für die eingegangen Hinweise."

--- Ergänzungen der KPB Mettmann ---

Die 56-jährige Velberterin wurde von Angehörigen seit dem Freitagabend des 06.03.2020 vermisst, weil sie ihre Wohnung gegen 18.00 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und auch bis zum Mittag des Folgetags nicht wieder zurückgekehrt war. Nach Vermisstenmeldung bei der Velberter Polizei am Freitagmittag wurden umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nach der Vermissten eingeleitet, an denen neben starken polizeilichen Einsatzkräften auch ein Spürhund (Mantrailer) beteiligt war, für den aber am zentralen Busbahnhof (ZOB) in Velbert-Mitte die verfolgte Spur endete. Auch intensive Ermittlungen am Arbeitsplatz, an bekannten Anlaufstellen sowie bei Verwandten, Freunden und Bekannten der Gesuchten, führten nicht zum Erfolg. Erst der Leichenfund im Baldeneysee in Essen führte dann zu einer neuen Spur, die im Zuge polizeilicher Ermittlungen leider traurige Wirklichkeit wurde.

Weitere Hinweise im eingeleiteten Todesermittlungsverfahren beantworten ausschließlich unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeipressestelle in Essen.

