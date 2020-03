Polizei Mettmann

POL-ME: Dieb stiehlt Spendenbox - Ratingen - 2003051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (09.03.2020) stahl ein bisher unbekannter Täter eine in einer Ratinger Apotheke aufgestellte Spendenbox und flüchtete mit den Worten, dass er selber bedürftig sei.

Was war zuvor passiert?

Gegen 14:30 Uhr betrat ein Mann eine Apotheke an der Lise-Meitner-Straße in Ratingen und hielt sich zunächst unauffällig im Kassenbereich auf. Von den Angestellten unbemerkt durchtrennte er ein Sicherungsseil, welches an einer dort aufgestellten Spendenbox angebracht war. Anschließend nahm er die Spendenbox an sich und flüchtete aus den Geschäftsräumen.

Auf seiner Flucht aus der Apotheke rief der Täter den Angestellten zu, dass er selber bedürftig sei und Probleme habe. Nach Zeugenangaben fuhr der Täter mit einem Fahrrad in Richtung "Am Sandbach". Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief leider ergebnislos.

Der flüchtige Mann kann von den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- circa 170-180cm groß - circa 30-35 Jahre alt - trug dunkle Bekleidung und führte einen Rucksack mit sich - flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike ohne Gepäckträger

Sachdienliche Hinweise zu der flüchtigen Person, deren Motivation oder Verbleib nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell