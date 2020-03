POL-ME: Elfjähriger findet 3.000 Euro in Linienbus - Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer - Ratingen - 2003053

Polizei Mettmann

Elfjähriger findet 3.000 Euro in Linienbus - Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer - Ratingen

Mettmann

Bereits am Freitag (6. März 2020) hat ein elf Jahre alter Junge aus Ratingen in einem Linienbus am Ratinger Busbahnhof-Ost in einem Buch 3.000 Euro Bargeld gefunden. Nachdem erste Ermittlungen der Polizei nicht zum Auffinden des rechtmäßigen Eigentümers geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Besitzer - und dankt gleichzeitig dem ehrlichen Finder.

Das war passiert:

Gegen 7:45 Uhr war der Elfjährige mit dem Linienbus auf dem Weg zur Schule, als er unter dem vor ihm befindlichen Sitz ein Buch fand. In dem Buch entdeckte der Schüler dann mehrere Geldscheine - insgesamt 3.000 Euro in bar. Der Junge nahm das Buch und das Geld an sich und vertraute sich in der Schule einer Lehrerin an, mit welcher er gemeinsam nach Schulschluss die Ratinger Wache aufsuchte, um die Fundsache abzugeben. Die Polizei asservierte das Buch und das Geld und leitete auch erste Ermittlungen nach dem rechtmäßigen Besitzer ein. Diese führten bislang jedoch noch nicht zum Erfolg, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Dazu stellt die Polizei die folgenden Fragen:

Wer vermisst das Buch und das darin befindliche Geld und kann ohne jeden Zweifel belegen, der rechtmäßige Besitzer zu sein? Wer kann angeben, um welchen Buchtitel es sich handelt, in welcher Buslinie es gefunden wurde und in welcher Stückelung sich das Geld in dem Buch befand? Bitte melden Sie sich persönlich bei der Polizei in Ratingen oder rufen Sie die Wache unter der Rufnummer 02102 9981-6210 an.

An dieser Stelle möchte sich die Kreispolizeibehörde Mettmann ganz herzlich bei dem ehrlichen Finder - dem elf Jahre alten Jungen aus Ratingen - bedanken!

