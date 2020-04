Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unbekannte sprengen Geldautomat

Brüggen (ots)

Noch steht nicht fest, wieviel Beute zwei Unbekannte machten, die in der Nacht den Geldautomaten an der Volksbank auf der Bruchstraße in Brüggen aufsprengten. Fest steht aber, dass die Täter, die gegen 03.00 Uhr am heutigen Dienstag in den Vorraum der Volksbank eindrangen, einen Geldautomaten mit einem bisher unbekannten Sprengstoff zerstörten. Zeugen, die durch den Knall aus dem Schlaf gerissen wurden, beobachteten zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer, die nach der Tat zunächst vermutlich mit einem Roller in Richtung 'In der Stieg' flüchteten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 2 in Dülken gehen davon aus, dass die Täter für die weitere Flucht das Fahrzeug wechselten. Die Fahndung der Polizei, in der auch die niederländische Polizei einbezogen war, blieb ohne Ergebnis. Das Bankgebäude an der Bruchstraße wurde durch die Detonation stark beschädigt. Die Kripo fragt: Wer hat möglicherweise in der Nacht verdächtige Personen beobachtet oder andere verdächtige Feststellungen gemacht? Ist jemandem heute im Bereich 'In der Stieg' und angrenzenden Nebenstraßen ein verdächtiger Roller aufgefallen? Wenn Sie einen solchen Roller finden, schieben Sie ihn bitte nicht zur Sicherung in Ihre Einfahrt, wichtige Spuren könnten so zerstört werden. Informieren Sie uns bitte umgehend. Alle Hinweise nimmt die Polizei über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (317)

