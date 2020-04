Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Blutprobe und Gewahrsamszelle nach Widerstand

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag meldeten Anwohner des Holtappelsgarten an der Theodor-Frings-Allee in Dülken gegen 20:00 Uhr mehrere Jugendliche, die in der Parkanlage randalieren würden. Das erste Streifenteam traf dort auch auf drei junge Männer, die zusammen auf eine Bank saßen und Alkohol tranken. Alle drei waren offensichtlich alkoholisiert. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurden zwei der Männer zunehmend aggressiv und beleidigten die Beamten. Bei der Durchsuchung eines 20-jährigen Dülkeners fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Als die Beamten einen zweiten Mann durchsuchten, griff der 20-Jährige die Beamten unvermittelt an. Der zweite Mann, ein 23-jähriger Dülkener, griff die Beamten ebenfalls an. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und wehrten den Angriff des 23-jährigen ab. Als die Einsatzkräfte den Mann festnahmen, trafen Verstärkungskräfte ein, die den 20-Jährigen ebenfalls vorläufig festnehmen konnten. Während der Fahrt zur Polizeiwache waren beide Männer höchst aggressiv und beleidigten fortwährend die Beamten. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (315)

