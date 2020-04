Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Viersen (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der leicht verletzt wurde, flüchtete der Autofahrer.

Der flüchtige Autofahrer kam gegen 18:07 Uhr aus der Oberrahserstraße und bog nach links auf die Süchtelner Str in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er offensichtlich den von rechts aus Richtung Süchteln kommenden 55jährigen Motorradfahrer aus Nettetal. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich aber zum Glück nur leicht. Beim flüchtigen PKW soll es sich um einen schwarzen VW Golf oder Polo mit einem Kennzeichen aus Dortmund (DO-) gehandelt haben. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat Viersen unter 02162 - 377-0 erbeten./mikö (313)

