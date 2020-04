Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Brüggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine Pedelec-Fahrerin zum Glück nur leicht.

Gegen 17:20 h befuhr ein 69jähriger Autofahrer aus Brüggen die Straße Borner Mühle in Richtung Boisheimer Straße und wollte nach links in Richtung Brüggen abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich die auf dem Radweg in Richtung Boisheim fahrenden 59jährige Pedelec-Fahrerin aus Schwalmtal. Sie verletzte sich zum Glück nur leicht./mikö (312)

