Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Naturkostladen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Zeitraum zwischen dem 28.04.2020, 20:30 Uhr, und dem 29.04.2020, 07:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassenschiebetür eines Geschäftes in der Marienburger Straße in Hildesheim auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und suchten nach Diebesgut. Die Täter flüchteten mit zwei Wechselgeldkassetten in unbekannte Richtung. In den Kassen befand sich insgesamt ein niedriger zweistelliger Geldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, sollen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

